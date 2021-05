Advertising

TuttoFanta : ??#BOLOGNA, le parole di Mihajlovic su #Vignato: 'Vedremo se giocherà e dove giocherà' ?? - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic vara il 'ballo dei debuttanti': Già contro l'Udinese il tecnico può lanciare i 2004 Urbansky e… - CatelliRossella : Bologna, Mihajlovic fa largo ai giovani. E Palacio fa discutere - sportli26181512 : Probabili formazioni di Udinese-Bologna: Gotti punta su Okaka, Mihajlovic conferma Palacio: Entrambe senza problemi… - 1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino – Danilo o Amey: Mihajlovic valuta la difesa che verrà ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

- Tre giovani promesse rossoblù sono pronte al doppio salto dall'Under 17 alla serie A. In ...è pronto a far esordire i baby Kacper Urbanski , trequartista classe 2004, Antonio ...Allenatore : Gotti(4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore :Largo ai giovani, per ammissione dello stesso Sinisa Mihajlovic. Forse già da oggi, magari a partita in corso, sicuramente da qui alla fine. Una volta che sarà raggiunta la salvezza matematica, il Bol ...BOLOGNA - Tre giovani promesse rossoblù sono pronte al doppio salto dall’Under 17 alla serie A. In una delle ultime quattro giornate di campionato contro Udinese, Genoa, Verona o Juventus, ci sarà il ...