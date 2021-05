Bollettino Coronavirus Protezione Civile 8 maggio | i dati ufficiali

Advertising

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - Libero_official : Il #bollettino dell'8 maggio: 10.176 contagiati, 17.394 guariti e 224 morti, scendono anche i ricoveri. Da lunedì p… - rep_roma : Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 8 maggio: 999 nuovi positivi, a Roma 515 [aggiornamento delle 17:45] - Gazzettino : Coronavirus bollettino di oggi, 10.176 nuovi casi e 224 morti. Tasso di positività al 3%. Calano terapie intensive… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Le cose da sapere sul ...Anche oggi dalgiornaliero del ministero della Salute emergono dati confortanti sull'andamento dell'epidemia di. Prosegue il calo dei nuovi positivi: 10.176 (ieri erano stati 10.554). Eppure è ...Il Ministero della Salute ha diffuso i dati sull'emergenza Coronavirus in Italia relativi a sabato 8 maggio: contagi in aumento in Sicilia.Facebook Shares Sono 10.176 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 224 morti. I nuovi casi di Covid riscontrati oggi in ...