Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di sabato 8 maggio

(Di sabato 8 maggio 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come consuetudine ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 1.415 nuovi, 35, 13.939 tamponi molecolari, 1.889, 122 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.382 (-24) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

I dati di oggi dalla Regione Sono 1.415 i nuovi contagi da coronavirus insecondo ildi oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 35 morti: 17 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 22.197 i tamponi ...NAPOLI. Sono 1.415 i nuovi casi di Covid - 19 in, 33 in più rispetto al dato di venerdì, dall'analisi, però, di 22.197 tamponi molecolari, ... Neldell'Unità di crisi sono inseriti 35 ...Cala in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.415 i casi positivi su 22.197 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di positiv ...Gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Emilia-Romagna +875, Toscana +676, Veneto +537, Marche +254. Puglia: +979, 5 casi di ...