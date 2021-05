Biden vuol sospendere i brevetti dei vaccini, ma deve prima sbloccare le esportazioni: così l’Europa si compatta sulla linea Merkel (Di sabato 8 maggio 2021) Tra le foto di rito e gli interventi sull’agenda dei diritti sociali, i leader dell’Unione europea presenti al vertice di Oporto hanno discusso del coordinamento nella lotta alla pandemia e della deroga ai diritti sui brevetti dei vaccini da Covid-19, proposta a ottobre 2020 da India e Sudafrica e ora sostenuta dagli Stati Uniti. L’argomento è stato trattato per ore durante la cena di ieri, in via informale e con riservatezza. L’umore generale dei leader europei è che il presidente Joe Biden ha ottenuto una vittoria di facciata sventolando una proposta suggestiva, ma senza fare azioni concrete, mentre l’Europa resta l’unica democrazia che esporta in maniera massiccia vaccini. Il premier Mario Draghi è d’accordo ma invita a considerare con attenzione la proposta americana, chiedendo agli Usa di ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Tra le foto di rito e gli interventi sull’agenda dei diritti sociali, i leader dell’Unione europea presenti al vertice di Oporto hanno discusso del coordinamento nella lotta alla pandemia e della deroga ai diritti suideida Covid-19, proposta a ottobre 2020 da India e Sudafrica e ora sostenuta dagli Stati Uniti. L’argomento è stato trattato per ore durante la cena di ieri, in via informale e con riservatezza. L’umore generale dei leader europei è che il presidente Joeha ottenuto una vittoria di facciata sventolando una proposta suggestiva, ma senza fare azioni concrete, mentreresta l’unica democrazia che esporta in maniera massiccia. Il premier Mario Draghi è d’accordo ma invita a considerare con attenzione la proposta americana, chiedendo agli Usa di ...

Advertising

LauraGaravini : Bene #Biden. Aprire i #brevetti vuol dire garantire a tutti il diritto alla salute. Senza distinzioni tra Paesi e a… - 64Milanese : @CarloCalenda Calenda, lei è tra i pochi che ha il coraggio di spiegare le cose per quelle che sono,può spiegare ag… - Animamigrante : A parte che #Biden NON ha detto che vuol levare i brevetti (figuremose), che in tempi di pandemia globale si taglin… - StefanoZ_Tweet : RT @LauraGaravini: Bene #Biden. Aprire i #brevetti vuol dire garantire a tutti il diritto alla salute. Senza distinzioni tra Paesi e appart… - Sav3ri8 : RT @CremaschiG: #Biden annuncia che vuol togliere #brevetti dai #vaccini Se il #WTO lo farà davvero sarà segno che la realtà della #pandem… -