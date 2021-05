Berrettini batte Ruud, è in finale al Masters 1000 di Madrid (Di sabato 8 maggio 2021) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno di Matteo Berrettini prosegue: è finale al “Mutua Madrid Open”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Sul “Manolo Santana Stadium” il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 il finale dopo un'ora e 22 minuti di gioco.Berrettini, che finora aveva battuto solo una volta Ruud a fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander Zverev, capace di eliminare prima Nadal e poi Thiem: il tedesco ha battuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno di Matteoprosegue: èal “MutuaOpen”, terzostagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Sul “Manolo Santana Stadium” il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper: 6-4 6-4 ildopo un'ora e 22 minuti di gioco., che finora aveva battuto solo una voltaa fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander Zverev, capace di eliminare prima Nadal e poi Thiem: il tedesco ha battuto ...

