Bergamo Jazz Memories | cinque storie per raccontare il festival

Si intitola "" il nuovo progetto della Fondazione Teatro Donizetti dedicato a Bergamo Jazz, che va ad affiancare altre simili iniziative del Donizetti Opera e della Stagione di Prosa e Altri Percorsi. Il ciclo di video, curato dal giornalista Roberto Valentino, collaboratore di Bergamo Jazz, è stato registrato sul palcoscenico del Teatro Donizetti a fine aprile e sarà disponibile online (in visione gratuita) sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Bergamo Jazz a partire da martedì 11 maggio, dalle 18, con scadenza settimanale sino all'8 giugno. Ospiti, musicisti (alcuni di loro anche come performer), giornalisti, spettatori e operatori testimoni di momenti salienti della storia del festival orobico, dal 1969 a oggi, da quando ancora si chiamava Rassegna ...

