Benevento, blackout idrico per 24 ore: illustrato il piano d'emergenza e le zone interessate (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Presentato oggi a Palazzo Mosti il piano d'emergenza che interesserà la città di Benevento e altri 13 Comuni del Sannio in vista della sospensione idrica di 24 ore, necessario per consentire un importante intervento atto ad aumentare la portata idrica sulla condotta Torano Biferno. Interruzione idrica che avrà inizio dalla ore 06:00 dell'11 maggio, e come garantisce Domenico Russo Presidente della Gesesa spa, avrà fine alle 06:00 del 12 maggio. "È un sacrificio per tutti – dichiara – ma ciò permetterà alla città di Benevento e non solo di non avere più tutti quei problemi di mancanza d'acqua, soprattutto nel periodo estivo. Per limitare i disagi dei cittadini abbiamo messo in atto un piano di emergenza, prevedendo 4 autobotti, una cisterna a ...

