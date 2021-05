Beautiful anticipazioni | Hope quasi sotto ricatto | cederà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 8 maggio 2021) Che cosa sucnella puntata diin onda domani, 9 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Thomas ha intenzione di andare fino in fondo con il suo piano diabolico anche se a pagarne le conseguenze è Douglas, praticamente sconvolto per quello che sta succedendo. Il piccolo infatti crede che suo padre, sposando un’altra donna, lo allontanerà da. Ed è proprio sulla paura di Douglas e sul suo attaccamento ache Thomas punta tutto. Vuole fare in modo che il bambino convincaa stare con lui. La Logan si renderà conto di tutte le macchinazioni che Thomas sta facendo? Liam l’aveva avvisata ma la ragazza non si è lasciata convincere dal ...