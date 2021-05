Beach volley, Continental Cup 2021: azzurre di bronzo, azzurri per il terzo posto (Di sabato 8 maggio 2021) La Nazionale femminile di Beach volley chiude al terzo posto la Pool C di Baden della seconda fase della CEV Continental Cup 2021, che mette in palio gli ultimi pass olimpici per Tokyo 2020. Le azzurre Marta Menegatti-Francesca Michieletto (che sostituisce l’infortunata Viktoria Orsi Toth) e Claudia Scampoli-Margherita Bianchin hanno infatti superato l’Ucraina nella finale per il terzo posto della località austriaca. Menegatti/Michieletto hanno sconfitto due volte le sorelle Makhno: prima per 2-1 (21-14, 19-21, 21-19), poi per 2-0 (23-21, 21-15) a chiusura della serie, dopo la sconfitta di Scampoli/Bianchin rimediata contro Lunina/Davidova (16-21, 19-21). Anche nella Pool A maschile di Izmir, in Turchia, gli azzurri ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) La Nazionale femminile dichiude alla Pool C di Baden della seconda fase della CEVCup, che mette in palio gli ultimi pass olimpici per Tokyo 2020. LeMarta Menegatti-Francesca Michieletto (che sostituisce l’infortunata Viktoria Orsi Toth) e Claudia Scampoli-Margherita Bianchin hanno infatti superato l’Ucraina nella finale per ildella località austriaca. Menegatti/Michieletto hanno sconfitto due volte le sorelle Makhno: prima per 2-1 (21-14, 19-21, 21-19), poi per 2-0 (23-21, 21-15) a chiusura della serie, dopo la sconfitta di Scampoli/Bianchin rimediata contro Lunina/Davidova (16-21, 19-21). Anche nella Pool A maschile di Izmir, in Turchia, gli...

Advertising

sportface2016 : #Beachvolley, #CEVContinentalCup: azzurre di bronzo a #Baden, azzurri alla finale per per il terzo posto a #Izmir - Fabiusvali : Benedetti siano i giocatori di beach volley - cherrrycow : CHE POI SONO IN MACCHINA CON MIO FRATELLO E MIO ZIO FA EH GUARDA COME GIRA SEMPRE BEN MESSO TUO FRATELLO PORCODIOOO… - 15Nevermind : Oggi vivo in funzione del beach volley del pomeriggio - Zanna1996 : RT @Teo__Visma: Se ti propongono un beach volley nelle ore di Juve Milan, basta essere innamorati ma non corrisposti per accettare? Qual è… -