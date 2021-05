Bayern Monaco, si valuta l’addio di Lewandowski: due club di Premier sul polacco (Di sabato 8 maggio 2021) Il Bayern Monaco sta pensando seriamente di cedere Robert Lewandowski.Inter, parla l’agente di Hakimi: “Achraf al Bayern Monaco? Ecco come stanno le cose”Tante stagioni esaltanti quelle vissute con la maglia del club bavarese per l'attaccante polacco che ha catturato i tifosi tedeschi a suon di gol. Per l'ennesima volta il Bayern si laureerà campione di Germania, basterà superare tra le proprie mura il Borussia Monchengladbach per rendere vane le speranze di trionfo del Lipsia. L'ex centravanti anche del Borussia Dortmund potrebbe lasciare al termine del campionato, Chelsea e Manchester City le squadre più interessate al suo cartellino. Stando alle indiscrezioni riportate da ESPN, Lewandowski potrebbe decidere di accettare la corte di ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Ilsta pensando seriamente di cedere Robert.Inter, parla l’agente di Hakimi: “Achraf al? Ecco come stanno le cose”Tante stagioni esaltanti quelle vissute con la maglia delbavarese per l'attaccanteche ha catturato i tifosi tedeschi a suon di gol. Per l'ennesima volta ilsi laureerà campione di Germania, basterà superare tra le proprie mura il Borussia Monchengladbach per rendere vane le speranze di trionfo del Lipsia. L'ex centravanti anche del Borussia Dortmund potrebbe lasciare al termine del campionato, Chelsea e Manchester City le squadre più interessate al suo cartellino. Stando alle indiscrezioni riportate da ESPN,potrebbe decidere di accettare la corte di ...

