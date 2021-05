Bayern campione di Germania | Kahn | “Raggiunto il record della Juventus | l’anno prossimo vogliamo il decimo titolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) IlMonaco ha festeggiato oggi pomeriggio il suo trentunesimostoria, il nono di fila. Ecco le parole di Oliver, collaboratore tecnico dei bavaresi e futuro presidente deldalla prossima stagione: “Questo è un traguardo incredibile per noi. Abbiamoile visto che la Juve non vincerà il campionato quest’anno nella prossima stagione possiamo fare qualcosa che non è mai riuscito a nessuno nella storia. Siamo ripagati per aver lavorato sodo per tutto, a queste emozioni non ti ci abitui mai”. Foto: promiflash.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.