Barletta, vaccini: aiuta anche il sindaco Cosimo Cannito

Cosimo Cannito è medico. Ed è sindaco di Barletta. Sente forse una responsabilità doppia in questa fase drammatica per la comunità. E così dà una mano ai colleghi operatori sanitari per l'accoglienza ed il disbrigo delle pratiche di chi va all'hub Barlettano per vaccinarsi.

