Barbara D’Urso, “ascolti bassi, chiude Domenica Live”. Compleanno dolceamaro per la conduttrice di Canale 5 (Di sabato 8 maggio 2021) Un Compleanno dolceamaro quello di ieri 7 maggio per Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato dalla testata diretta di Roberto D’Agostino, infatti, la chiusura di due dei programmi della nota conduttrice sarebbe pressoché definitiva. Questo quello che si legge: “La chiusura di Live -Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata da Dagospia. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla Domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% Domenica 2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Unquello di ieri 7 maggio per. Secondo quanto riportato dalla testata diretta di Roberto D’Agostino, infatti, la chiusura di due dei programmi della notasarebbe pressoché definitiva. Questo quello che si legge: “La chiusura di-Non è laperera stata anticipata da Dagospia. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato:fuori anche dallapomeriggio., tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendoflop (tra il 10-12%2 ...

