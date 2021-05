Bacoli | arrivato il sommergibile che porterà i visitatori alla scoperta del mondo sommerso di Baia

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco diè lieto di annunciare l’arrivo delche accompagnerà migliaia dideldi. Per i cittadini, ed i turisti (il prima possibile) sarà l’occasione di conoscere meglio un vero e proprio patrimonio culturale della nostra città. Questo il post del Sindaco diJosi Gerardo Della Ragione sulla propria pagina facebook: “Èilper visitare la Città Sommersa di. Sarà attivo già dai prossimi giorni. Una nuova opportunità per conoscere le nostre meraviglie. E per scoprire il Parco Archeologicopiù grande e ...

