Attenzione a mangiare radicchio rosso: le conseguenze sono pazzesche (Di sabato 8 maggio 2021) Col termine ”radicchio” si indica un ortaggio a foglia color rosso, verde o variegato, a forma di cespo. Esistono varie specie di radicchio, tutte provengono dal Genere botanico Cichorium. Quest’ultimo è ricco di vitamine, fibre e sali minerali, proprio per questo motivo è molto utilizzato nella cucina italiana. Tuttavia, bisogna fare . radicchio rosso: fa bene o fa male? Il radicchio è considerato un alleato per la salute dell’essere umano perché è ricca di antiossidanti, in grado di riuscire a contrastare l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi, inoltre è utile contro diabete, colesterolo alto e stipsi. La pianta del radicchio, appartiene alla famiglia delle Composite. È un’insalata rossa che ha un sapore amaro, ciò accade a causa dell’acido cicorico contenuto ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021) Col termine ”” si indica un ortaggio a foglia color, verde o variegato, a forma di cespo. Esistono varie specie di, tutte provengono dal Genere botanico Cichorium. Quest’ultimo è ricco di vitamine, fibre e sali minerali, proprio per questo motivo è molto utilizzato nella cucina italiana. Tuttavia, bisogna fare .: fa bene o fa male? Ilè considerato un alleato per la salute dell’essere umano perché è ricca di antiossidanti, in grado di riuscire a contrastare l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi, inoltre è utile contro diabete, colesterolo alto e stipsi. La pianta del, appartiene alla famiglia delle Composite. È un’insalata rossa che ha un sapore amaro, ciò accade a causa dell’acido cicorico contenuto ...

