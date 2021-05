Atalanta | Muriel | “Sto bene a Bergamo Futuro in Colombia? Deportivo Calì o Junior”

(Di sabato 8 maggio 2021) “La società ha fatto passi da gigante negli ultimi anni sia a livello italiano che europeo. Ora siamo tutti concentrati per centrare il secondo posto. All’sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho già fatto molti gol ma voglio rimpinguare il mio bottino“. Queste le dichiarazioni di Luisnel corso della trasmissione “Balon Dividido” di ESPN. Poi ancora: “Sto benissimo a. Voglio restare e voglio vincere lo scudetto il prossimo anno. Zapata? Con lui c’è una grande intesa. Riesco a riconoscere in anticipo le giocate che vuole farmi fare e questo è un grande vantaggio“. Su un possibile ritorno in patria,ammette che “non è nei programmi immediati“, ma “se dovessi ritornare inmi vedrei o nel ...

Di seguito tutte le ultime su Parma-Atalanta, raccolte dai nostri inviati: Parma-Atalanta - Domenica 9 maggio ore 15.00, stadio Tardini ? Arbitra Antonio.