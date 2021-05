Atalanta, i convocati di Gasperini per il Parma. Fuori Gollini e Toloi (Di sabato 8 maggio 2021) Due esclusioni importanti per infortunio nell’Atalanta di Gasperini, che ha diramato la lista dei convocati. Nell’elenco figura anche Maehle, che stringe i denti nonostante qualche fastidio. Assenti invece Gollini e Toloi: squalificato il primo, infortunato il secondo. Di seguito la lista completa: Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Due esclusioni importanti per infortunio nell’di, che ha diramato la lista dei. Nell’elenco figura anche Maehle, che stringe i denti nonostante qualche fastidio. Assenti invece: squalificato il primo, infortunato il secondo. Di seguito la lista completa: Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

