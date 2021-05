Ascolti tv venerdì 7 maggio: Top dieci, L’Isola dei Famosi 2021, Mother’s Day (Di sabato 8 maggio 2021) Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 7 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Top dieci, lo show con Carlo Conti. Su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Su Rai 2 la serie NCIS. Su Italia 1 il film Transformers. Su Rai 3 Mother’s Day. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 7 maggio 2021, prima serata ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021)tv: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Top, lo show con Carlo Conti. Su Canale 5 una nuova puntata dedei. Su Rai 2 la serie NCIS. Su Italia 1 il film Transformers. Su Rai 3Day. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato iritv? Di seguito tutti i dati.tv 7, prima serata ...

Advertising

MariaThebursin : RT @paoladb795: Dopo l'accorato appello di venerdì scorso, sinceramente pensavo in qualcosa di interessante. Invece no per avere più ascolt… - MTR29971489 : @valentinasimon5 @Ri_Ghetto Forse con passaggio al venerdi gli ascolti in % non saranno troppo bassi perche anche t… - paoladb795 : Dopo l'accorato appello di venerdì scorso, sinceramente pensavo in qualcosa di interessante. Invece no per avere pi… - AlessandraSegn5 : Secondo me il venerdì sera gli ascolti possono andare peggio per via di molti competitor (top 19, propaganda, quarto grado...) #isola - R_o_b_y_50 : @dodena66 Speriamo che il tempo ti ascolti e tu possa gustarti un bel giorno di sole e relax. Buon venerdì Lorena?? -