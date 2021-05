Ascolti tv venerdì 7 maggio: Top 10 vince la serata, Ilary Blasi conquista 2,8 milioni di pubblico (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco gli Ascolti tv della serata di venerdì 7 maggio: ecco i dati auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera. venerdì 7 maggio ha riservato tantissime sorprese e colpi di scena ai telespettatori. E’ stata una serata all’insegna dell’intrattenimento, dell’informazione e del gioco! Sapete cosa è andato in onda ieri sera vero? L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco glitv delladi: ecco i dati auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera.ha riservato tantissime sorprese e colpi di scena ai telespettatori. E’ stata unaall’insegna dell’intrattenimento, dell’informazione e del gioco! Sapete cosa è andato in onda ieri sera vero? L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021 - tvblogit : Non decolla #TopDieci Non decolla l'#Isola Qui tutti gli #ascoltitv di ieri ?? - _Alessio_88 : Ieri era venerdì 7 maggio ma vedendo gli ascolti di Rai1 e Canale5 sembra di essere al 7 luglio, ascolti da fame pe… - Mattiabuonocore : In daytime continua il buon momento di Rai1: Paradiso 20.8%, La Vita in Diretta 19.3%. Su Canale 5 Uomini e Donne a… -