Arrivano le prime immagini del razzo fuori controllo. Foto (Di sabato 8 maggio 2021) Grazie al potente telescopio "Elena" del Virtual Telescope Project l'astrofisico italiano Gianluca Masi ha scattato la prima Fotografia del razzo cinese in caduta libera sulla Terra. Lo schianto è previsto alle prime ore di domenica 9 maggio, ma c'è ancora incertezza sull'orario. Anche il luogo dell'impatto dei detriti che sopravvivranno all'attrito con l'atmosfera non è stato ancora determinato; potrebbe essere coinvolta l'Italia centrale e meridionale. #Foto A FINE ARTICOLO È stata ottenuta la prima Foto dello stadio centrale del razzo cinese Long March 5b (Lunga Marcia) in caduta libera sulla Terra. A scattarla è stato uno scienziato italiano, l'astrofisico Gianluca Masi, che si è avvalso di uno dei potenti strumenti del Virtual Telescope Project di cui è il responsabile ...

