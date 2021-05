Argentina | presidente domani in Europa | in Italia il 13

Advertising

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1919 nasceva la leader spirituale argentina Evita Peron moglie del presidente Juan Peron #accaddeoggi https://t.c… - AccaddeOggi : Oggi nel 1919 nasceva la leader spirituale argentina Evita Peron moglie del presidente Juan Peron #accaddeoggi - MicaGallo18 : @Lu7Giova @cronica Jsjsjs si pero si comparamos al Presidente de Colombia con Argentina es un pan de Dios el presidente Argentino - GenCar5 : Opere pubbliche, diritti sociali, incentivi all’impiego (il no ai brevetti sui vaccini)... ma allora, secondo il pr… - pepito33227147 : @FabianAntizurdo @infobae Tinelli presidente! #andatetinelli #CierraAlSalir #ArgentinaUnida #Argentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina presidente

ANSA Nuova Europa

Ilargentino Alberto Fernández sarà da domani in Europa per un viaggio che lo porterà in ... se non saldata entro luglio, potrebbe far cadere l'in default. Per cui Fernández ...Buenos Aires, 08 mag 18:02 - Dopo una settimana di forti polemiche interne, in particolare attorno alla gestione economica della ripresa post - Covid, ildell'...Il presidente argentino Alberto Fernández sarà da domani in Europa per un viaggio che lo porterà in quattro Nazioni latine europee (Portogallo, Spagna, Francia e Italia), e che lo vedrà a Roma da giov ...Dopo una settimana di forti polemiche interne, in particolare attorno alla gestione economica della ripresa post-Covid, il presidente ...