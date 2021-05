Aperitivo con lo sconosciuto: le solitudini da Covid si incontrano prima del coprifuoco (Di sabato 8 maggio 2021) ' Com'è rumorosa la gente, non trovi?'. Serata romana. Per le abitudini di questa città è molto presto. Ancora filtra luce tra le case. Si cena rigorosamente all'aperto (uno dei tanti diktat del ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) ' Com'è rumorosa la gente, non trovi?'. Serata romana. Per le abitudini di questa città è molto presto. Ancora filtra luce tra le case. Si cena rigorosamente all'aperto (uno dei tanti diktat del ...

Advertising

seb5113910 : RT @Budicca3: E mentre si aspetta lo spritz per l'aperitivo, capita questo strano incontro con Biondo, un bellissimo falco del deserto, por… - jabbaTM : RT @Budicca3: E mentre si aspetta lo spritz per l'aperitivo, capita questo strano incontro con Biondo, un bellissimo falco del deserto, por… - leggoit : Aperitivo con lo sconosciuto: le solitudini da Covid si incontrano prima del coprifuoco #CovidTelling… - gpf70sax : RT @Budicca3: E mentre si aspetta lo spritz per l'aperitivo, capita questo strano incontro con Biondo, un bellissimo falco del deserto, por… - gruppo_hdra : Aperitivo con lo sconosciuto: le solitudini da #Covid si incontrano prima del #coprifuoco -