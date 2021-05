Anziani e tecnologie: dalla SIGOT l’invito concreto all’innovazione della geriatria. (Di sabato 8 maggio 2021) E poi ci siamo noi: Infermieri di serie B, che ci dedichiamo agli Anziani! “La tecnologia è già di per sé efficace, non serve dimostrarlo, ma bisogna ragionare su come migliorarne l’implementazione. In questa fase in cui la digitalizzazione è al centro della ripartenza del Paese, gli esempi proposti da SIGOT diventano un modello interessante anche all’esterno” sottolinea il Prof. Pilotto, Presidente SIGOT. La pandemia ha accelerato l’implementazione delle tecnologie, coinvolgendo anche l’ambito medico. Resta ancora molto da fare, visto che esistono limiti tecnici e operativi che in alcuni casi relegano la telemedicina a un mero slogan. Ad essere penalizzati spesso sono gli Anziani, ossia i soggetti con minore familiarità con le tecnologie, ma allo stesso tempo ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) E poi ci siamo noi: Infermieri di serie B, che ci dedichiamo agli! “La tecnologia è già di per sé efficace, non serve dimostrarlo, ma bisogna ragionare su come migliorarne l’implementazione. In questa fase in cui la digitalizzazione è al centroripartenza del Paese, gli esempi proposti dadiventano un modello interessante anche all’esterno” sottolinea il Prof. Pilotto, Presidente. La pandemia ha accelerato l’implementazione delle, coinvolgendo anche l’ambito medico. Resta ancora molto da fare, visto che esistono limiti tecnici e operativi che in alcuni casi relegano la telemedicina a un mero slogan. Ad essere penalizzati spesso sono gli, ossia i soggetti con minore familiarità con le, ma allo stesso tempo ...

