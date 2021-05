Antonella Elia ci ricasca di nuovo: “Pietro Delle Piane è l’uomo della mia vita” (Di sabato 8 maggio 2021) La complicata storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane E’ risaputo che il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è abbastanza movimentato e complicato. Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quello dove la soubrette era concorrente, i due si sono baciati a lungo al punto di stbilire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 8 maggio 2021) La complicata storia d’amore traE’ risaputo che il rapporto traè abbastanza movimentato e complicato. Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quello dove la soubrette era concorrente, i due si sono baciati a lungo al punto di stbilire L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia e Pietro Delle Piane ancora insieme? - #Temptation #Island #Antonella #Pietro… - RenatoSouvarine : @DarioBallini @PiramideRossa Lo disse Antonella Elia in diretta. - luchino72163060 : Grande Fratello Vip, Antonella Elia prende una decisione su Pietro Delle Piane dopo la diffida della De Filippi - loscolaro : RT @mat_ild3_: PER NON DIMENTICARE ???? Valeria Marini: 'Tu hai picchiato Aida Yespica' Antonella Elia: 'Come no, è sopravvissuta a stento' - loscolaro : RT @cvmxlls: il gioco delle cuffie non è il gioco delle cuffie senza antonella elia che urla come una pazza e non indovina nemmeno una canz… -