Antonella Clerici a Portofino con Vittorio Garrone torna al mare e al ristorante (Foto) (Di sabato 8 maggio 2021) Antonella Clerici ha vissuto la pandemia come tantissime altre persone e come tanti in questi giorni anche lei è tornata al ristorante. Felice e rilassata con Vittorio Garrone è tornata nell’amatissima Portofino. Nessuna vacanza all’estero, niente fine settimane in montagna, Antonella Clerici per rispetto a chi doveva restare a casa, per rispetto al dolore di molti, per dare il buon esempio, è rimasta sempre a casa. Zona gialla, ristoranti aperti e il sole che fa venire voglia di brevi ma meravigliose vacanze. Come sempre Antonella Clerici mostra sui social le sue emozioni. La conduttrice e Il compagno non dimenticano le mascherine e Antonella posta la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 maggio 2021)ha vissuto la pandemia come tantissime altre persone e come tanti in questi giorni anche lei èta al. Felice e rilassata conta nell’amatissima. Nessuna vacanza all’estero, niente fine settimane in montagna,per rispetto a chi doveva restare a casa, per rispetto al dolore di molti, per dare il buon esempio, è rimasta sempre a casa. Zona gialla, ristoranti aperti e il sole che fa venire voglia di brevi ma meravigliose vacanze. Come sempremostra sui social le sue emozioni. La conduttrice e Il compagno non dimenticano le mascherine eposta la ...

