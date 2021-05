Anna Corona incredibile appello per la verità a Piera Maggio, lei replica: «Vergogna! Finta solidarietà» (Di sabato 8 maggio 2021) Denise Pipitone, Anna Corona al centro dell’attenzione mediatica per l’inaspettata intervista rilasciata a Quarto Grado. Parole incredibili quelle pronunciate dalla madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta nei tre gradi di giudizio in merito al processo sulla scomparsa della piccola Denise avvenuto il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani). Denise Pipitone, Anna Corona si difende in tv dai nuovi sospetti su di lei Con sguardo severo e tono perentorio, la Corona guardando dritto verso le telecamere si è rivolta proprio a Piera Maggio. Queste le sue parole: «Maggio Piera mi permetto di darti del tu, ti ho sempre dato del tu. Voglio dirti che, come te, anche io sono alla ricerca della verità». Poi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 8 maggio 2021) Denise Pipitone,al centro dell’attenzione mediatica per l’inaspettata intervista rilasciata a Quarto Grado. Parole incredibili quelle pronunciate dalla madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta nei tre gradi di giudizio in merito al processo sulla scomparsa della piccola Denise avvenuto il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani). Denise Pipitone,si difende in tv dai nuovi sospetti su di lei Con sguardo severo e tono perentorio, laguardando dritto verso le telecamere si è rivolta proprio a. Queste le sue parole: «mi permetto di darti del tu, ti ho sempre dato del tu. Voglio dirti che, come te, anche io sono alla ricerca della». Poi ...

Advertising

QuartoGrado : Ci sono ancora tante ombre sulla storia di Marco Vannini, ma ora c’è una verità processuale che ha portato in carc… - QuartoGrado : 'Io sono con te' Anna Corona rivolge un appello a Piera Maggio #Quartogrado - rtl1025 : ?? Carabinieri stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso… - marta_smarti : RT @ore14rai2: Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, a #ORE14RAI2 definisce 'un colpo di teatro' l'ispezione di ieri nella ex casa di… - MazaraNews : Denise, Anna Corona: «I controlli nella mia vecchia casa? Fanno bene». L’intervista video a Quarto Grado… -