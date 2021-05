Angelo Di Livio, dalla nascita del soprannome ai vestiti di Moggi fino alla vendetta sulla Juve (Di sabato 8 maggio 2021) La storia di Angelo Di Livio. Importanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato “soldatino” per la sua particolare andatura nella corsa e il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla Reggiana, nel 1985. Significative le avventure con le maglie di Nocerina e Perugia, ma è con il Padova in Serie B che esplode definitivamente. Quattro stagioni, 138 presenze e 13 reti per lui, che gli valgono la Serie A ed una big. E’ Trapattoni a volerlo fortemente, esordisce così in massima serie con la Juventus. Dal 1993 al 1999 saranno quasi 200 presenze, 3 reti e tanti trofei, come la Champions League del 1996 o i tre scudetti con Lippi. A cavallo del nuovo millennio passa alla Fiorentina, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) La storia diDi. Importanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova,ntus e Fiorentina, è soprannominato “soldatino” per la sua particolare andatura nella corsa e il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovaniliRoma, esordisce coi ‘grandi’Reggiana, nel 1985. Significative le avventure con le maglie di Nocerina e Perugia, ma è con il Padova in Serie B che esplode definitivamente. Quattro stagioni, 138 presenze e 13 reti per lui, che gli valgono la Serie A ed una big. E’ Trapattoni a volerlo fortemente, esordisce così in massima serie con lantus. Dal 1993 al 1999 saranno quasi 200 presenze, 3 reti e tanti trofei, come la Champions League del 1996 o i tre scudetti con Lippi. A cavallo del nuovo millennio passaFiorentina, ...

