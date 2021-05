Andrea Montovoli: «Ho smesso di vergognarmi» (Di sabato 8 maggio 2021) Quando i giornalisti gli chiedevano come avesse iniziato a fare l’attore, Andrea Montovoli risposta sempre la stessa cosa, convincendosi che fosse la verità: diceva che aveva accompagnato un amico a un provino e che il direttore del casting lo aveva notato, ma non era vero. Per ammettere di aver maturato la passione del teatro all’interno di un carcere, dove ha scontato una pena per spaccio, a Montovoli ci sono voluti un Grande Fratello Vip, la prima occasione pubblica che gli ha permesso di scoperchiare il vaso, e un libro, Io non sono Grigio, pubblicato da Mondadori, nel quale racconta per filo e per segno la sua storia affidando l’io narrante a un adolescente chiamato come il colore che le sue emozioni rappresentavano in quegli anni: Grigio, «un colore indefinito, un colore che vedevo nei momenti più bui». Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Quando i giornalisti gli chiedevano come avesse iniziato a fare l’attore, Andrea Montovoli risposta sempre la stessa cosa, convincendosi che fosse la verità: diceva che aveva accompagnato un amico a un provino e che il direttore del casting lo aveva notato, ma non era vero. Per ammettere di aver maturato la passione del teatro all’interno di un carcere, dove ha scontato una pena per spaccio, a Montovoli ci sono voluti un Grande Fratello Vip, la prima occasione pubblica che gli ha permesso di scoperchiare il vaso, e un libro, Io non sono Grigio, pubblicato da Mondadori, nel quale racconta per filo e per segno la sua storia affidando l’io narrante a un adolescente chiamato come il colore che le sue emozioni rappresentavano in quegli anni: Grigio, «un colore indefinito, un colore che vedevo nei momenti più bui».

