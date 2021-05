Andrea Giambruno | il giornalista e fidanzato di Giorgia Meloni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Iltelevisivoè ildie padre della piccola Ginevra nata nel 2016. Oggi la leader di Fratelli D’Italia sarà tra gli ospiti di “Verissimo” dove presenterà il libro “Io Sono” e si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Nato a Milano nel 1981,ha conseguito la maturità scientifica e successivamente si è laureato in filosofia. E’ stato autore per uno dei programmi di punta di Mtv, TRL ed a lungo di “Quinta Colonna” trasmissione Mediaset, dove ha incontrato la politica intervenuta come ospite. Lo stessodi tgcom ha raccontato a Libero Quotidiano:...