Andrea Damante ha firmato con Warner Music? (Di sabato 8 maggio 2021) Per Andrea Damante, influencer e dj, sta arrivando una svolta importante per quello che riguarda la sua carriera: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, infatti, ha annunciato su Instagram di aver firmato un contratto con una delle case discografiche principali, la Warner Music Italy. Andrea Damante, conosciuto dal pubblico televisivo e dei social per aver partecipato come tronista alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Per, influencer e dj, sta arrivando una svolta importante per quello che riguarda la sua carriera: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, infatti, ha annunciato su Instagram di averun contratto con una delle case discografiche principali, laItaly., conosciuto dal pubblico televisivo e dei social per aver partecipato come tronista alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GiuseppeporroIt : BOOM! Andrea Damante: novità in arrivo per la sua carriera da deejay! Ecco di cosa si tratta (FOTO)!… - pinksyoongi : quindi tecnicamente i got7 e andrea damante sono sotto la stessa casa discografica (i got7 sono con warner music ko… - Jbe90 : Francesco Monte,Andrea Damante ed altri tronisti/influencer stanno sbarcando nel mondo della musica firmando import… - zazoomblog : Andrea Damante importante svolta professionale dopo “scelte sbagliate” - #Andrea #Damante #importante #svolta - wondcherful : Ho visto per caso il video del programma che deve condurre GDL e nell'ultima parte quando parla ha proprio i modi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante Andrea Damante l'ha svelato sui social: 'Sono felice di annunciare...', strepitosa notizia! L'abbiamo conosciuto ad Uomini e donne, dove, qui, Andrea Damante ha partecipato al tanto seguito format in veste di tronista. In seguito a quest'esperienza, per Andrea il successo è arrivato sempre più forte, dato che ha iniziato a farsi apprezzare ...

Andrea Damante, importante svolta professionale dopo "scelte sbagliate" News Il deejay ha raggiunto un traguardo molto importante: l'annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi minuti Pubblicato su 7 Maggio 2021 Andrea Damante ha appena annunciato ai suoi follower su Instagram una novità molto importante, importantissima. Una svolta professionale che fa sognare lui e i tanti fan che hanno sempre creduto in ...

Andrea Damante, importante svolta professionale dopo “scelte sbagliate” Gossip e TV Andrea Damante, arriva la grande svolta: annuncio ufficiale – FOTO L'annuncio di Andrea Damante fa sognare i fans su Instagram. Il deejay ha sempre creduto nelle sue potenzialità ed è arrivato il grande giorno ...

Giulia De Lellis prende il treno: ma quegli shorts sono illegali – FOTO Giulia De Lellis in treno si mostra più bella che mai: gli shorts sono illegali, follower impazziti su Instagram. L'influencer dà spettacolo ...

L'abbiamo conosciuto ad Uomini e donne, dove, qui,ha partecipato al tanto seguito format in veste di tronista. In seguito a quest'esperienza, peril successo è arrivato sempre più forte, dato che ha iniziato a farsi apprezzare ...News Il deejay ha raggiunto un traguardo molto importante: l'annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi minuti Pubblicato su 7 Maggio 2021ha appena annunciato ai suoi follower su Instagram una novità molto importante, importantissima. Una svolta professionale che fa sognare lui e i tanti fan che hanno sempre creduto in ...L'annuncio di Andrea Damante fa sognare i fans su Instagram. Il deejay ha sempre creduto nelle sue potenzialità ed è arrivato il grande giorno ...Giulia De Lellis in treno si mostra più bella che mai: gli shorts sono illegali, follower impazziti su Instagram. L'influencer dà spettacolo ...