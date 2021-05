Andrea Cerioli ha una forte crisi e vuole abbandonare l’isola | “Basta non c’è la faccio più”

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli la indovina con una. #Isola - anitram39126789 : RT @isabenanti: Qui a vedere l' #Isola solo per 3 motivi: - è il mio lavoro - #TommasoZorzi - Andrea Cerioli - Luana67602821 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Andrea Cerioli costretto a lasciare momentaneamente il programma per le sue condizioni di salute. Aw… - auroraghilardi : RT @king_del_trash: Andrea Cerioli ad oggi è quello che si merita più di vincere, giusto mix tra cuore, sentimento, furbizia, strategia e b… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ,ha avuto un malore in diretta . Subito dopo aver affrontato la prova leader, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a ricorrere alle cure del medico. Malore per...La sfortuna per questa quindicesima edizione de ' L'isola dei famosi ', il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è praticamente infinita. Difatti dopo i malori die Simone 'Awed' Paciello, probabilmente a causa del poco cibo, e l'addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per motivi di salute e di Beppe Braida ...L’Isola dei Famosi 2021 quest’anno non sta brillando in quanto alla salute dei naufraghi e nemmeno degli opinionisti ...Dopo la prova del leader salvador contro Isolde Kostner, l'ex volto di "Uomini e Donne" Andrea Cerioli si sente male facendosi così visitare da un medico ...