Andrea Barzagli | l’ex difensore di Juventus e Nazionale

Leggi su newsmondo

(Di sabato 8 maggio 2021) Nato alle porte di Firenze l’8 maggio 1981,è stato uno dei migliori difensori italiani del nuovo millennio. Campione del mondo nel 2006, ha vinto otto scudetti consecutivi con i bianconeri. Tanti auguri aazzurro compie 40 anni, essendo nato l’8 maggio 1981 a Fiesole, alle porte di Firenze. In carriera ha vinto nove titoli nazionali e il Mondiale del 2006. Palermo e Mondiale Cresciuto nel Rondinella a Impruneta, nel 2001 approda all’Ascoli. L’anno con il Chievo segna il debutto in Serie A. Nel 2004 – anno in cui si fregia dell’Europeo Under 21 –viene acquistato dal Palermo. E’ subito titolare dei rosanero, che conquistano la prima storica qualificazione alla Coppa Uefa. Le ...