Anche nella ricerca di norme comprensibili per tutti c’è la missione di noi avvocati

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Il concetto – nel messaggio del Presidente del Senato – è chiaro: il linguaggio delle istituzioni è fondamentale per la vita democratica, perché sta alla base del rapporto tra autorità e cittadini. «Un tema centrale dunque e non più eludibile». Insomma: le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti. Specie quelle dellee degli atti. Spesso è un episodio della vita dii giorni a farci riflettere sulle parole: e così è successo a me. Nel diritto urbanistico il termine in voga è “rigenerazione”. In realtà, non ha una precisa definizione o disciplina: è una specie di parola d’ordine cui ricondurre vari interventi. Fa pensare non alla “generazione” di nuovi edifici – che si capisce subito che consumerebbero suolo – ma a far “rivivere” ciò che già c’è. Poi un giorno, davanti alla vetrina di una farmacia, mia moglie si è fermata a ...