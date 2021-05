Amici, Sangiovanni vola alto: quanto ha guadagnato il cantante (Di sabato 8 maggio 2021) Amici Sangiovanni, il cantante del talent condotto da Maria De Filippi ha già conquistato due dischi d’oro e uno di platino. quanto ha guadagnato grazie al programma? Amici Sangiovanni (screenshot video)Sangiovanni è entrato nella scuola di Amici ad inizio programma ed è subito salito sulla cresta dell’onda grazie al suo inedito ”Gucci Bag’‘. Tuttavia ”il botto” lo ha fatto con il brano ”Lady”, il quale ha ottenuto il disco d’oro con 35mila copie vendute e successivamente il disco di platino con oltre 50mile copie vendute/scaricate. Sangiovanni ha conquistato, recentemente, anche un altro disco d’oro con la canzone ”Tutta la notte”. View this post on Instagram A ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021), ildel talent condotto da Maria De Filippi ha già conquistato due dischi d’oro e uno di platino.hagrazie al programma?(screenshot video)è entrato nella scuola diad inizio programma ed è subito salito sulla cresta dell’onda grazie al suo inedito ”Gucci Bag’‘. Tuttavia ”il botto” lo ha fatto con il brano ”Lady”, il quale ha ottenuto il disco d’oro con 35mila copie vendute e successivamente il disco di platino con oltre 50mile copie vendute/scaricate.ha conquistato, recentemente, anche un altro disco d’oro con la canzone ”Tutta la notte”. View this post on Instagram A ...

