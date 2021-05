Amici 20, tensione alle stelle: Serena scoppia a piangere dopo quello che è successo in casetta (Di sabato 8 maggio 2021) Manca poco ormai alla finalissima di Amici 20 e, come è normale che sia, la tensione si fa sentire nella scuola in questi ultimi giorni. Sono rimasti in pochi a questo punto e stando agli spoiler che circolano l’ultimo a lasciare il talent a un passo dalla sfida che decreterà il vincitore di questa edizione sarà Tancredi. Ma come dicevamo, nervi tesissimi tra i cantanti e i ballerini e quello che è successo in casetta ne è un esempio. Nella fascia del daytime in onda poche ore prima della semifinale, le telecamere hanno ripreso i ragazzi durante una chiacchierata in cucina, dove c’è stato un botta e risposta tra due allievi che non è per niente passato inosservato. Anche perché è finito con una concorrente in lacrime. Amici 20, Serena Marchese in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Manca poco ormai alla finalissima di20 e, come è normale che sia, lasi fa sentire nella scuola in questi ultimi giorni. Sono rimasti in pochi a questo punto e stando agli spoiler che circolano l’ultimo a lasciare il talent a un passo dalla sfida che decreterà il vincitore di questa edizione sarà Tancredi. Ma come dicevamo, nervi tesissimi tra i cantanti e i brini eche èinne è un esempio. Nella fascia del daytime in onda poche ore prima della semifinale, le telecamere hanno ripreso i ragazzi durante una chiacchierata in cucina, dove c’è stato un botta e risposta tra due allievi che non è per niente passato inosservato. Anche perché è finito con una concorrente in lacrime.20,Marchese in ...

