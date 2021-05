Amici 20 spaventa tutti, anche Amadeus si fa indietro: salta ‘I Soliti Ignoti’ (Di sabato 8 maggio 2021) Questa sera andrà in onda il talent di Canale 5, Amici 20, che spaventa tutte le concorrenti: anche Amadeus si tira indietro con I Soliti Ignoti Questo sarà un nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 8 maggio 2021) Questa sera andrà in onda il talent di Canale 5,20, chetutte le concorrenti:si tiracon IIgnoti Questo sarà un nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

ccrhtl : Io, come Giorgia, “iL gEnDeR” che spaventa tanto gli amici fasci non ho ancora capito cosa sia - vvv_erona : La morte mi spaventa ma non quanto giocare le ultime 4 partite del fanta con Cordaz titolare perché quel cane di Co… - _shamelesss_ : RT @bi_bi_naa: È una storia sai, vera più che mai, solo amici e poi uno dice un noi, tutto cambia giá. È una realtá, che spaventa un po’, u… - bi_bi_naa : È una storia sai, vera più che mai, solo amici e poi uno dice un noi, tutto cambia giá. È una realtá, che spaventa… - directioner28HL : RT @_iitsbeaa__: la morte non mi spaventa ma sapere chi sarà il prossimo eliminato di amici si?? -