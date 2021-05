Amici 20, sai chi è il padre di Tancredi? E’ un personaggio molto famoso (Di sabato 8 maggio 2021) Ad Amici 20 non è sfuggita la canzone dedicata da Tancredi a suo padre, ma chi è lui? E’ un personaggio molto famoso. Ad Amici 20, qualche settimana fa, non sono sfuggite dall’attenzione dei telespettatori alcune barre scritte e cantante dal cantante Tancredi sul brano Figli delle stelle. I versioni hanno catturato anche l’attenzione di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 8 maggio 2021) Ad20 non è sfuggita la canzone dedicata daa suo, ma chi è lui? E’ un. Ad20, qualche settimana fa, non sono sfuggite dall’attenzione dei telespettatori alcune barre scritte e cantante dal cantantesul brano Figli delle stelle. I versioni hanno catturato anche l’attenzione di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

maryyyy18625727 : @Mari09438790 @acercategomez cosa centra magari gli piaceva la canzone ma che ne sai di cio che e successo dai su h… - anodeforcruelty : Amici è come la scuola, già dal primo anno sai chi esce con cento. Vinceranno quei due cessi di sangio e Giulia e g… - 4ngelblu3 : stavo parlando con dei miei amici (etero e con cui non sono out) di comunità lgbt e a un certo punto uno mi fa 'tu… - AntonelloSanti1 : @P_M_1960 Si ma io ho scritto con la i ....?? dovresti vedere cosa mi combina quando scrivo in inglese con due amici… - GiuamaKathrine : RT @foolxage: se non sai chi è non possiamo essere amici -