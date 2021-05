Amici 20, Rudy Zerbi vince il premio Perla Blu e lo dedica ai figli: “Papà dopo 52 anni ha vinto qualcosa” (Di domenica 9 maggio 2021) Nella semifinale di Amici 20, Rudy Zerbi torna a parlare del locale ‘Perla Blu’, che non se esista o meno e poi vince il premio con la Celentano Oggi sabato 8 maggio 2021, è in onda la semifinale di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Rudy Zerbi è tornato nuovamente a incuriosire il pubblico, citando di nuovo il misterioso locale Perla Blu, del quale tutti si chiedono se esista o meno. Molti pensano che sia semplicemente un’invenzione di Rudy, dal nome fittizio per indicare un locale molto simile ad una “balera” un po’ anni ’70, dove si va a ballare il sabato sera. Questo particolare è nato per stuzzicare un po’ il cantante Raffaele Renda, eliminato due ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 9 maggio 2021) Nella semifinale di20,torna a parlare del locale ‘Blu’, che non se esista o meno e poiilcon la Celentano Oggi sabato 8 maggio 2021, è in onda la semifinale di20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.è tornato nuovamente a incuriosire il pubblico, citando di nuovo il misterioso localeBlu, del quale tutti si chiedono se esista o meno. Molti pensano che sia semplicemente un’invenzione di, dal nome fittizio per indicare un locale molto simile ad una “balera” un po’’70, dove si va a ballare il sabato sera. Questo particolare è nato per stuzzicare un po’ il cantante Raffaele Renda, eliminato due ...

