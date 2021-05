Amici 20 | Raffaella Mennoia storica autrice di Maria De Filippi è furiosa | “Insultateli | tanto ormai è tutto lecito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Questa edizione dista riscuotendo un grandissimo successo di pubblico (l’ultima puntata ha intrattenuto più di 5 milioni di telespettatori pari al 25,75% di share). Tuttavia, essendo interamente registrata, è soggetta ai cosiddetti spoiler, ovvero le anticipazioni. E se da una parte a qualcuno fa piacere scoprire in anticipo l’esito delle gare e delle eliminazioni, qualcun altro ha cominciato a perdere la pazienza e ha attaccato il programma. Per questo è intervenutadelle trasmissioni diDe, che su Instagram ha detto: “Non siamo noi a far uscire le anticipazioni, dovete chiederlo a quei geni che le mettono per far salire i propri social a discapito del lavoro di tutti quanti. Non so come aiutarvi: insultate chi ...