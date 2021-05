Amici 20 | Martina Miliddi racconta l’amore con Aka7even | i motivi dell’addio

(Di sabato 8 maggio 2021) La ballerina del talent show di Maria De Filippi ha sviscerato i particolari della storia con il concorrente ancora in gioco: ecco cosa ha detto. Tra gli allievi protagonisti delle… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Martina Miliddi risponde alle critiche dei fan di Aka7even - IsaeChia : #Amici20, Martina Miliddi risponde alle critiche dei fan di Aka7Even - rajnbowmuke : RT @chevedigooo: Ale?? entra nella casetta di #Amici20 e oltre al talento e bellezza, porta con se anche la passione per il tonno. Alla ric… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Martina Miliddi rompe il silenzio e rivela i reali motivi della rottura con Aka7even! #Amici20… - ilovetanc7even : Ma questa qua oltre a Luca non ha altri argomenti di cui parlare? Pensasse alla danza visto che è entrata ad Amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martina

DiLei Vip

Dove i suoipotevano giocare, lui era escluso per via di muri, scale, scalini, barriere ...Martini imperiese classe '84 e con un cuore davvero grande, ha iniziato a donare mensilmente ed ...Loro sono due ragazzi molto amati del programma alla ricerca di nuovi talenti condotto da Maria De Filippi, ovvero. Stiamo parlando diMiliddi e di Aka7even, ma come sappiamo la loro ...Dopo essere stata duramente attaccata da alcuni fan di Aka7even, Martina Miliddi replica e si sfoga sui social: ecco le sue parole.Tutte le curiosità e le news su Alessandro Cavallo, il ballerino e concorrente di Amici 20. Scopriamo insieme, quindi, età e Instagram.