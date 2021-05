Amici 20, la figlia di Veronica Peparini sale sul palco: ha 9 anni ma è già una star (Di sabato 8 maggio 2021) La figlia di Veronica Peparini, Olivia, sale sul palco di Amici 20 accanto alla madre per una coreografia con la ballerina Giulia, un’esibizione commovente che ha toccato il cuore di tutti. Veronica Peparini è una coreografa e ballerina di fama internazionale di 50 anni. Ha collaborato con il Cirque du Soleil e artisti come Tiziano Ferro, i Velvet e Alessandra Amoroso. Diventa un volto noto della tv grazie al ruolo di insegnante nella scuola di Amici 20. E’ fidanzata con il ballerino professionista, suo ex allievo, Andreas Muller e ha due figli, Olivia e Daniele. La figlia di Veronica Peparini ha solo 9 anni, ma è già un talento. La ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Ladi, Olivia,suldi20 accanto alla madre per una coreografia con la ballerina Giulia, un’esibizione commovente che ha toccato il cuore di tutti.è una coreografa e ballerina di fama internazionale di 50. Ha collaborato con il Cirque du Soleil e artisti come Tiziano Ferro, i Velvet e Alessandra Amoroso. Diventa un volto noto della tv grazie al ruolo di insegnante nella scuola di20. E’ fidanzata con il ballerino professionista, suo ex allievo, Andreas Muller e ha due figli, Olivia e Daniele. Ladiha solo 9, ma è già un talento. La ...

