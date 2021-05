Amici 20, la dolcissima dedica di Tancredi al papà famoso: 'Vicini anche se lontani' (Di sabato 8 maggio 2021) . Solo qualche settimana fa il cantante della squadra di i aveva cantato una canzione di ribellione verso la sua ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) . Solo qualche settimana fa il cantante della squadra di i aveva cantato una canzione di ribellione verso la sua ...

Advertising

zorzacii : non io che guardo Amici ogni tanto quando mi va, e sto letteralmente piangendo perché una ragazza dolcissima sta an… - IdaDiGrazia : #amici20 #semifinale la dolcissima dedica di Tancredi al papà famoso: «Vicini anche se lontani» - Mari19660 : RT @brunamar14: Zero..si..si chiama cosi??12 anni, dormiva tra i rifiuti, arrivato in canile sette anni fa'..non ha avuto nulla dalla vita,… - nine_stars5 : RT @brunamar14: Zero..si..si chiama cosi??12 anni, dormiva tra i rifiuti, arrivato in canile sette anni fa'..non ha avuto nulla dalla vita,… - bellalilli16 : RT @brunamar14: Zero..si..si chiama cosi??12 anni, dormiva tra i rifiuti, arrivato in canile sette anni fa'..non ha avuto nulla dalla vita,… -