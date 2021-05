Amici 20, emozioni per il tanto atteso ritorno di Enrico Nigiotti (Di sabato 8 maggio 2021) Tante emozioni durante il daytime di Amici 20 andato in onda ieri pomeriggio: due indimenticabili protagonisti delle edizioni passate sono stati ospiti del talent condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti e Virginio Simonelli. I due hanno avuto modo di ricordare la loro esperienza e di dare consigli ai protagonisti di questa edizione. Durante il suo intervento, Nigiotti ha commosso i fan di lunga data ricordando la bellissima storia d'amore vissuta con Elena D'Amario, che oggi figura tra i professionisti. Nigiotti racconta la sua esperienza ad Amici «Ero ancora acerbo ma ci credevo molto» ha ammesso il cantante ripensando alle esperienze vissute nel 2009/10. Come in tantissimi ricorderete, Nigiotti si rese protagonista di un ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 maggio 2021) Tantedurante il daytime di20 andato in onda ieri pomeriggio: due indimenticabili protagonisti delle edizioni passate sono stati ospiti del talent condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando die Virginio Simonelli. I due hanno avuto modo di ricordare la loro esperienza e di dare consigli ai protagonisti di questa edizione. Durante il suo intervento,ha commosso i fan di lunga data ricordando la bellissima storia d'amore vissuta con Elena D'Amario, che oggi figura tra i professionisti.racconta la sua esperienza ad«Ero ancora acerbo ma ci credevo molto» ha ammesso il cantante ripensando alle esperienze vissute nel 2009/10. Come in tantissimi ricorderete,si rese protagonista di un ...

