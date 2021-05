Alvino torna su Napoli-Cagliari | «Gol regolare | azzurri hanno vinto 2-0»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 maggio 2021) Carlosulla gara contro ile recrimina per il gol annullato a Osimhen: ecco le dichiarazioni del giornalista Carlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss,su. «Ma perché non si sottolinea quello che ha detto il campo? Ilha battuto ilper 2 a 0. L’1-1 finale è bugiardo. Il goal annullato a Osimhen era assolutamente. I partenopei avrebbero chiuso lì la partita, la squadra di Semplici non avrebbe pareggiato. Aabbiamo un difetto: in tanti non dicono le cose come stano per non essere accusati di fare vittimismo. Ma le cose non possono essere nascoste: ci sono stati tolti due punti». CONTINUA A LEGGERE SU ...