“Almeno 100 colpi” sparati dalla Guardia costiera libica al peschereccio italiano (Di sabato 8 maggio 2021) La Guardia costiera libica ha sparato “Almeno 100 colpi” contro il peschereccio Aliseo, attaccato da una motovedetta donata dall’Italia lo scorso giovedì 6 maggio. Lo ha dichiarato il timoniere dell’imbarcazione Girolamo Giacalone, affermando che le autorità libiche volevano “sequestrare” l’equipaggio. “Poi non so chi è intervenuto da Roma e poi si è trovata la soluzione”, ha detto Giacalone secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos. “Eravamo in navigazione verso la Grecia, perché l’elicottero della Marina ci aveva invitato a spostarci”, ha detto oggi dopo l’attracco al porto di Mazara del Vallo. “Poi, dopo un’oretta ci siamo trovati la motovedetta libica che ci inseguiva. I primi colpi erano a salve, ma poi hanno iniziato a ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Laha sparato “100” contro ilAliseo, attaccato da una motovedetta donata dall’Italia lo scorso giovedì 6 maggio. Lo ha dichiarato il timoniere dell’imbarcazione Girolamo Giacalone, affermando che le autorità libiche volevano “sequestrare” l’equipaggio. “Poi non so chi è intervenuto da Roma e poi si è trovata la soluzione”, ha detto Giacalone secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos. “Eravamo in navigazione verso la Grecia, perché l’elicottero della Marina ci aveva invitato a spostarci”, ha detto oggi dopo l’attracco al porto di Mazara del Vallo. “Poi, dopo un’oretta ci siamo trovati la motovedettache ci inseguiva. I primierano a salve, ma poi hanno iniziato a ...

