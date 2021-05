Allerta sul razzo cinese fuori controllo | nuovo avvistamento su Roma | la caduta all’alba di domenica – Aggiornamento in tempo reale

infoitinterno : Allerta sul razzo cinese fuori controllo, nuovo avvistamento su Roma: la caduta all’alba di domenica – Aggiornament… - Mangos01106858 : @AcciaioMario Questa è vera....fonte 'LA C NEWS' prova a digitare. C'è l'allerta della prot. civile nelle ns. zone… - winmytips : ** BREAKING NEWS ** Allerta del Ministero della Sanità sul #razzocinese : ' NIENTE PANICO e VIGILE ATTESA '. - SismoDetector : [03:29:57 UTC] Possibile #terremoto a #Zagreb tra 26 secondi. Vai su - cassandre___ : @laura12ottobre @M_Mambelli @CharlyMatt ma lui e' vaccinato, che gli frega :) i giovani potranno pure fare un sacri… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta sul

Razzo cinese in caduta, regioni: il luogo di rientro Le previsioniluogo di rientro del razzo non sono ancora accurate. Il sito specializzato Satflare.com sta riducendo il margine di incertezza ...E' chiaro che anche il modello di valutazione del rischio e dell'deve essere modificato", ... Tutte le regole per le vacanze TUTTE LE ULTIME NOTIZIECOVID IN ITALIA E NEL MONDOLa Campania e la Basilicata sono tra le regioni in cui è stato diffuso un allarme moderato per la possibile caduta di detriti derivanti dal razzo spaziale cinese Changzheng 5 (Lunga Marcia 5B). Tra qu ...Lanciato in orbita il 29 aprile, il razzo cinese Long March 5B è fuori controllo e i suoi detriti potrebbero schiantarsi sulla Terra il 9 maggio. A essere coinvolte potrebbero essere anche 10 regioni ...