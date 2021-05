Allerta sul razzo cinese fuori controllo, la Protezione civile: «Cadrà tra l’1 e le 7, remota l’ipotesi dell’Italia» (Di sabato 8 maggio 2021) È ormai visibile a occhio nudo ed è stato fotografato nel cielo di Roma il secondo stadio del razzo spaziale cinese Changzheng 5 (Lunga Marcia 5B), che sta rientrando sulla Terra. A catturarne le immagini, all’alba di sabato 8 maggio, è stato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. «L’osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo», ha spiegato, «l’oggetto appariva chiaramente lampeggiante a causa della sua rotazione su sé stesso. Per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi». Il tracciamento in tempo reale Originariamente questo razzo doveva essere semplicemente un vettore. Lanciato il 29 aprile, il suo compito era quello di portare in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe-1. Dopo il trasporto avrebbe dovuto ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) È ormai visibile a occhio nudo ed è stato fotografato nel cielo di Roma il secondo stadio delspazialeChangzheng 5 (Lunga Marcia 5B), che sta rientrando sulla Terra. A catturarne le immagini, all’alba di sabato 8 maggio, è stato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. «L’osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo», ha spiegato, «l’oggetto appariva chiaramente lampeggiante a causa della sua rotazione su sé stesso. Per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi». Il tracciamento in tempo reale Originariamente questodoveva essere semplicemente un vettore. Lanciato il 29 aprile, il suo compito era quello di portare in orbita il primo modulo della stazione spazialeTianhe-1. Dopo il trasporto avrebbe dovuto ...

