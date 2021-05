“All i know so far”, alla scoperta del nuovo brano di P!nk [VIDEO] (Di sabato 8 maggio 2021) Disponibile il VIDEOclip del nuovo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album e dove hanno preso parte anche Cher & Jidth Light È uscito venerdì 7 maggio, “All i know so far (https://smi.lnk.to/PinkAllIknowSoFarSetlist) il nuovo singolo dell’icona del pop internazionale P!nk. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di P!nk, “All I know So Far: Setlist” (RCA Records/Sony Music) che uscirà il 21 maggio. È online anche il VIDEO del brano con la partecipazione di Cher e Judith Light. La regia è a cura di Dave Meyers, vincitore di un Grammy Award che firma il sedicesimo VIDEO musicale con l’artista con cui collabora da ormai 22 anni. Il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) Disponibile ilclip delsingolo che anticipa l’uscita delalbum e dove hanno preso parte anche Cher & Jidth Light È uscito venerdì 7 maggio, “All iso far (https://smi.lnk.to/PinkAllISoFarSetlist) ilsingolo dell’icona del pop internazionale. Ilanticipa ilprogetto discografico di, “All ISo Far: Setlist” (RCA Records/Sony Music) che uscirà il 21 maggio. È online anche ildelcon la partecipazione di Cher e Judith Light. La regia è a cura di Dave Meyers, vincitore di un Grammy Award che firma il sedicesimomusicale con l’artista con cui collabora da ormai 22 anni. Il ...

Pink, il nuovo video “All I Know So Far” con Cher e Judith Light End of a Century Pink, il nuovo singolo All I Know So Far: testo e traduzione Il nuovo singolo di Pink si intitola All I Know So Far e arriva soli 3 mesi di distanza dalla canzone incisa con sua figlia. Il brano anticipa l’uscita del documentario su Amazon Prime e il disco live ...

