Alitalia: 75 anni di storia che l’Ue sta cercando di cancellare (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Sono passati 75 anni dalla nascita di Alitalia, 74 dal primo volo ufficiale della compagnia. Una storia lunga come quella dell’Italia repubblicana. Condividendone in qualche modo i destini, sia in positivo che in negativo. Finale (per entrambe?) compreso.Erano i primi di maggio del 1947 quando il trimotore Fiat G.12 “Alcione” spiccava il volo sulla tratta inaugurale Torino-Roma-Catania. Una rotta lunga quanto la penisola, come a voler sottolineare che l’unità di una nazione da ricostruire sarebbe passata anche dai cieli.Testimone dello stile e del genio italianoSeguirono anni ruggenti, con Alitalia a fare da testimone nel mondo dello stile e del genio tricolore. Non solo con le divise disegnate dall’atelier delle sorelle Fontana, ma anche con azzeccatissime scelte industriali. La nostra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Sono passati 75dalla nascita di, 74 dal primo volo ufficiale della compagnia. Unalunga come quella dell’Italia repubblicana. Condividendone in qualche modo i destini, sia in positivo che in negativo. Finale (per entrambe?) compreso.Erano i primi di maggio del 1947 quando il trimotore Fiat G.12 “Alcione” spiccava il volo sulla tratta inaugurale Torino-Roma-Catania. Una rotta lunga quanto la penisola, come a voler sottolineare che l’unità di una nazione da ricostruire sarebbe passata anche dai cieli.Testimone dello stile e del genio italianoSeguironoruggenti, cona fare da testimone nel mondo dello stile e del genio tricolore. Non solo con le divise disegnate dall’atelier delle sorelle Fontana, ma anche con azzeccatissime scelte industriali. La nostra ...

