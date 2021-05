Albertosi | “Vedo Donnarumma come Ibra | al Milan fino a 40 anni”

Advertising

PianetaMilan : #Albertosi a @Gazzetta_it: 'Vedo @gigiodonna1 come @Ibra_official: al @acmilan fino a 40 anni' - #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Albertosi Vedo

TUTTO mercato WEB

... oscurato in Nazionale solo dalla contemporaneità di due mostri sacri, come Rickye Dino ... come nel titolo della sua autobiografia , loanche a Marassi, sulla testa di Mark Hateley , ...... oscurato in Nazionale solo dalla contemporaneità di due mostri sacri, come Rickye Dino ... come nel titolo della sua autobiografia , loanche a Marassi, sulla testa di Mark Hateley , ...